Nella seconda giornata del campionato di serie A1 femminile di volley, nuovo tie break per Valleoflgia, ma stavolta è amaro e a vincere è il Il Bisonte Firenze. Seconda sconfitta per Macerata che al Fontescodella si inchina a Monviso tre set a zero

