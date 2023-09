MONTE URANO – Grave incidente quello occorso nella tarda mattinata di oggi a un ragazzo. Erano circa le 12,30 quando da Monte Urano, zona industriale, è partito un disperato sos alla volta della centrale operativa del 118 per l’amputazione di un braccio.

Così sul posto si sono precipitati, allertati dalla centrale sanitaria, i militi della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano, l’automedica di Porto San Giorgio e, con loro, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Arrivati sul posto a sirene spiegate, i sanitari hanno subito soccorso il giovane. La ferita riportata all’arto superiore è subito apparsa gravissima. E così è scattata, dalla centrale, la richiesta di intervento dell’eliambulanza che, infatti, da lì a pochi minuti è atterrata in zona.

Il personale sanitario di Icaro ha così preso in cura il ragazzo per poi trasportarlo all’ospedale Torrette di Ancona in gravi condizioni. Sul posto sono, invece, rimasti i militari dell’Arma per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se il ragazzo stesse effettuando una qualche attività lavorativa