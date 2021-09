Si svolgerà ad Ancona, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 Settembre in Piazza della Repubblica, l’iniziativa “ANCONA ELECTRIC DAYS” promossa e organizzata, come MOBILITY ACTION, dalla Marche Smart Mobility – MaSMo, nel contesto della più ampia campagna di promozione e sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile: la settimana europea della mobilità.

MaSMo srl, start-up innovativa presente ad Ancona, è un Hub elettrico, centro di competenza e ricerca sulla mobilità sostenibile e intelligente che, in partnership con importanti soggetti del territorio e nazionali, presenta un evento che mira a coinvolgere cittadini e stakeholder per testare nuovi servizi di mobilità a emissioni zero e migliorarne l’utilizzo. Con gli “ANCONA ELECTRIC DAYS” MaSMo ripercorre le tematiche della smart cities, della green economy e della sostenibilità ambientale.

Nelle due giornate si svolgeranno percorsi di test drive di auto, monopattini e biciclette elettriche, con l’obiettivo di promuovere e di testare le potenzialità in località urbane. Formatori specializzati ed esperti di mobilità saranno a disposizione presso il Gazebo MaSMo – davanti al Teatro delle Muse – per accompagnare tutti gli iscritti nelle prove di guida con approfondimenti sulle modalità e vantaggi della mobilità sostenibile.

L’evento è gratuito, a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria e riservato a maggiorenni in possesso di una patente di guida (per il test drive auto). Per i test drive dei monopattini e delle e-bike, sarà necessario aver compiuto 14 anni. È possibile prenotare il proprio turno al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ancona-electric-days-168928817641

Il test drive ha una finalità di carattere puramente sociale come quella di diffondere e incentivare la pratica di una mobilità intelligente, in particolare elettrica, supportando la transizione verso sistemi innovativi per la sostenibilità degli spostamenti urbani.

Diverse le attività che si svolgeranno nell’ambito delle due giornate: in collaborazione con i partner degli “ANCONA ELECTRIC DAYS”, l’evento ospiterà le iniziative di clean-up di 2handsancona (Associazione ambientalista no profit per la tutela del decoro urbano e costiero), le attività formative e i mini-talk degli esperti di mobilità sostenibile di Ecoverso, le azioni dimostrative della Scuola Italiana e-Bike (Marche), i tour in monopattino di Rurally, le dimostrazioni di un mezzo avveniristico coma la monoruota elettrica di Monoruota Adriatiche.

L’evento consentirà di provare modelli elettrici di ultima generazione della Hyundai, della Smart e della Mercedes grazie e Delta Motors e Hyundai Italia e il quadriciclo elettrico leggero Estremi Birò.

Saranno inoltre presentati ElettraCity, quadriciclo 100% elettrico con pannello fotovoltaico integrato, della Limcar, i sistemi di ricarica elettrica Lektri.co e le soluzioni di renting elettrici di Mobility.

MaSMo si trova a due minuti a piedi dalla Stazione Centrale di Ancona e promuove la smart mobility in accordo con Trenitalia S.p.A. per sviluppare un approccio integrato con la mobilità ferroviaria nelle Marche.

MaSMo invita tutti, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid, a partecipare agli “ANCONA ELECTRIC DAYS”! Crediamo in un modo di muoversi, vivere e lavorare diverso, dove sostenibilità e innovazione percorrono lo stesso futuro!

MaSMo è registrata come #MobilityAction all’interno delle iniziative italiane della Mobility Week promossa dalla Commissione Europea :