62 aziende presenti, oltre 400 studentesse e studenti e giovani laureate e laureati partecipanti, stand, presentazioni aziendali e seminari: questi i numeri che confermano il successo anche per l’edizione 2026 del Career Day Unicam, organizzato in collaborazione con Confindustria Macerata, e tenutosi presso gli impianti sportivi del CUS Camerino.

Tutti i partecipanti hanno quindi avuto l’opportunità di incontrare e conoscere le imprese, parlare con i responsabili delle Risorse Umane ed i recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vitae e scoprire nuove opportunità di lavoro. Il career day rappresenta una opportunità anche per le aziende partecipanti, che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte a giovani laureate e laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte.

“Sono estremamente soddisfatto – ha dichiarato il Rettore Unicam prof. Graziano Leoni – perché anche quest’anno il Career Day dell’Università di Camerino ha confermato un grande interesse da parte delle nostre studentesse e studenti, riconoscendolo come un momento di grande valore che mette in relazione il percorso formativo con il mondo delle professioni e delle imprese. È un’occasione concreta di dialogo, orientamento e crescita, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con Confindustria Macerata e alla partecipazione delle tante aziende che continuano a credere nella qualità della formazione Unicam e nelle competenze delle nostre laureate e dei nostri laureati”.



La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Rettore Graziano Leoni, del Sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, del Delegato allo Stage e Placement di Unicam Francesco Nobili, del Delegato ai Rapporti con le imprese, ricerca industriale e collaborativa, sviluppo sperimentale Andrea Polini e di Piccola Industria Macerata. E’ poi seguito l’intervento dei referenti di Europe Direct e Eures Regione Marche che hanno illustrato le opportunità delle reti strategiche europee per i giovani.

Anche per questa edizione si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’UNICAM Business Game-Play for the future, contest volto a promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale nella comunità universitaria, nonché l’integrazione tra competenze per costituire team con know how trasversale finalizzato alla presentazione di idee imprenditoriali con contenuto innovativo e sostenibile. A coordinare i lavori è stata la prof.ssa Serena Gabrielli, Delegata del Rettore a Spin off, brevetti e proprietà intellettuale.

La giuria, presieduta dalla prof.ssa Roberta Censi, ha premiato al primo posto il progetto “Novosap”, al secondo posto il progetto “Agroker” e al terzo posto “Safestep”. Sono stati assegnati anche dei premi speciali ai progetti “GeoSentinel” – Bonus Sustainable Development Goals, “BioCage” – Bonus Gender Equality, “Recupero dell’alluminio: una risorsa sostenibile per il futuro” – Bonus Proprietà Intellettuale.

Si sono poi aperti gli stand aziendali e le presentazioni delle aziende, che sono stati a disposizione anche nel pomeriggio.

Per gli studenti della Scuola di Architettura e Design il Career Day si terrà nella sede Unicam di Ascoli Piceno il prossimo 20 maggio.