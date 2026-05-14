Al via Tipicità in Blu, profumo di mare di cultura ad Ancona verso la capitale del 2028.

Con l’affascinante tema “Il mare inizia dalla montagna”, dal 16 al 22 maggio Ancona ospita la tredicesima edizione di Tipicità in blu, un Festival dedicato alla blue economy, un “laboratorio di futuro” che esplora il blu in tutte le sue sfaccettature: pesca, nautica, cantieristica, ricerca, sostenibilità, sport, gastronomia, percorsi e cultura marinara.

La storica manifestazione, che è organizzata in collaborazione con il Comune di Ancona e un nutrito pool di entità istituzionali e non, con il Patrocinio della Commissione Europea e della Regione Marche, è stata presentata stamane alla Pinacoteca Civica Podesti quale omaggio ad Ancona Capitale della Cultura 2028, con la presenza di Angelo Serri, direttore di Tipicità in Blu, dell’assessore alle Attività economiche, Angelo Eliantonio, dell’assessore alla Cultura, Marta Paraventi, dell’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, di Enrico Quagliarini Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, di Massimo Tombolini, direttore generale di Banco Marchigiano, del direttore di Marina Dorica, Alessandro Dermogrossi.

GLI EVENTI

Nel weekend del 16 e 17 maggio il Festival pervaderà alcuni degli spazi più rappresentativi che legano il mare alla Capitale Italiana della Cultura 2028. S’inizia sabato a Marina Dorica, il porto turistico più grande dell’Adriatico italiano, con il lancio ufficiale alle ore 11.00 dell’edizione 2026 del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi organizzato in collaborazione con ANCI che da maggio a dicembre percorrerà la regione con oltre venticinque tappe. A condurre l’evento Monica Caradonna da RAI Linea Verde Italia.

A seguire partirà l’ormai classica Sailing chef, una singolare regata enogastronomica articolata in un’originale formula che prevede una doppia sfida tra mare e cucina. Infatti, gli equipaggi dovranno confrontarsi su un doppio binario: nella regata sportiva ed in contemporanea nella preparazione di una proposta gastronomica realizzata a bordo, proprio durante la veleggiata.

Il programma di domenica 17 si apre alle 9:30 con l’iniziativa speciale Visita al Cantiere, con partenze su prenotazione dalla Mole Vanvitelliana in direzione del cantiere navale Fincantieri.

Nei pomeriggi di sabato e domenica in programma anche i Blu tour, inedite visite “teatralizzate” negli ambienti dell’Ancona marinara realizzate dagli studenti del Liceo Savoia Benincasa.

Da lunedì 18 fino a venerdì 22 il Festival Tipicità in Blu si sposta alla Mole Vanvitelliana, un monumentale complesso architettonico posto tra mare e terra che rende unico il waterfront dorico, dove si svolgeranno le giornate della blue economy, con incontri professionali legati a nautica, creatività e nuove competenze, anche con la partecipazione di delegazioni croate.

Il 22 pomeriggio alle 17:30, il forum “Energia democratica e ciclo delle acque”, condotto da Duilio Giammaria, volto noto RAI per la trasmissione “Petrolio”, chiuderà simbolicamente l’edizione 2026 di Tipicità in Blu.

Per tutta la durata del Festival e fino al 24 maggio, nei locali della città aderenti all’iniziativa sono in programma le iniziative della Blue Week: una settimana di appuntamenti, tra menù a tema, aperiblu ed eventi speciali. In più sarà possibile visitare mostre ed esposizioni che rendono omaggio ad Ancona Capitale Italiana della Cultura 2029, a partire dalla Pinacoteca Civica con Lotto, Crivelli ed altri capolavori di valore assoluto, e poi tante proposte alla Mole Vanvitelliana con la mostra “Ancona Revisited”, il Museo Nazionale Tattile Statale Omero, l’Atlante degli Artisti Marchigiani.