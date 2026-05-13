Presentato l’avviso pubblico rivolto alle associazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS della Regione Marche, dedicato alla realizzazione di progetti innovativi di welfare comunitario nell’ambito di “Radici – Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata”.

Il progetto coinvolge 18 enti del Terzo Settore del territorio e prevede un investimento complessivo di oltre 2 milioni e 700 mila euro.

Contestualmente sono stati presentati anche la campagna online dedicata alla cittadinanza attiva, “Volontariato, promozione sociale e cura dei beni comuni”, e l’Hub virtuale per lo scambio di buone pratiche nel Terzo Settore.