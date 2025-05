PESARO – Bufera nel calcio pesarese: la Vis Pesaro ha sospeso il direttore sportivo Michele Menga, dopo il servizio delle Iene andato in onda ieri sera su Italia 1 in cui emerge una realtà sconcertante, ovvero per giocare a livello professionistico in un club di C basterebbe pagare. Quanto? Dai 30 ai 50mila euro, secondo quanto rivelato nell’inchiesta televisiva dell’inviato Luca Sgarbi.

“In merito al servizio andato in onda nella trasmissione “Le Iene” in data 13/05/2025 – si legge in una nota ufficiale -, la società intende esprimere la propria posizione. La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente estranea”.

Il pugno di ferro della Vis Pesaro

La Vis Pesaro 1898, “ritenendo gravemente lesiva la rappresentazione offerta, ha disposto la sospensione del Direttore Sportivo Michele Menga ed ha disposto accertamenti al fine di valutare l’eventuale coinvolgimento dello stesso nelle vicende millantate dal Sig. Salvatore Bagni e disporre conseguentemente ulteriori provvedimenti. La Società sportiva si riserva di tutelare la propria immagine e reputazione nelle sedi più opportune, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni”.

L’inchiesta de Le Iene

Nella trasmissione andata in onda ieri, l’inviato delle Iene si è presentato dall’ex calciatore di serie A, Salvatore Bagni, oggi cacciatore di talenti calcistici, ed è in questa veste che Luca Sgarbi lo ha contattato: si è finto fratello di un giovane calciatore non molto talentuoso e per questo bisognoso di un ‘aiutino’per avere una possibilità nel calcio professionistico. Qui in vari incontri con tanto di telecamera nascosta l’ex gloria del calcio italiano ha spiegato le modalità per riuscire a giocare

Tutto ciò accade proprio in quello che forse il momento più alto della gloria biancorossa, ovvero in piena competizione playoff: questa sera si gioca infatti il ritorno del derby contro il Rimini, dopo il pareggio in casa all’andata.