ANCONA – Vittoria col Teramo e sesto posto, ma soprattutto il closing. Nella notte dell’Ancona Matelica Tony Tiong sarà il proprietario del club biancorosso col 95%, Mauro Canil manterrà il 5% e rimarrà presidente onorario, oltre che diventare il nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Roberta Nocelli, Alberto Postacchini e Roberto Ripa saranno i consiglieri di amministrazione. La Nocelli e Ripa saranno gli amministratori delegati.

Le dichiarazioni

Mauro Canil: “Un giorno importante per l’Ancona. Da un lato potrebbe essere uno dei più tristi della mia vita, da un altro uno dei più importanti per il calcio del nostro territorio. Abbiamo dato seguito a quanto annunciato e abbiamo concluso l’operazione con Tony Tong con il closing. La società è in buone mani, io sempre al fianco di Tony per cercare di fare ancora meglio di quanto fatto finora e sono convinto di avere fatto una scelta importante e giusta. Il mio compito è di assistere Tiong e aiutarlo in questo cammino che deve essere importante per la città e il territorio”.

Tony Tiong: “Sono molto contento di aver chiuso l’operazione, stiamo iniziando a guardare verso il futuro. Complimenti a Roberta Nocelli e per la vittoria contro il Teramo”.

Roberto Ripa: “Grazie a Canil e alla Nocelli per averci fatto entrare in questa famiglia”.

La partita

In campo l’Ancona Matelica ritrova la vittoria casalinga superando il Teramo per 2-1. Ad aprire le marcature Alessandro Faggioli (11′) abile a sfruttare un errato disimpegno difensivo della retroguardia ospite: gol stagionale numero 13 e gol che gli mancava da un mese, l’ultimo sempre al Del Conero contro la Viterbese. Poi è Bernardotto (21′) a sorprendere Avella e a riportare il risultato in parità. A metà del primo tempo (26′) l’arbitro concede un netto calcio di rigore ai biancorossi per fallo di Soprano ai danni di Faggioli e dagli undici metri bomber Alex Rolfini non sbaglia e sale a quota 17 reti in campionato. Contemporaneamente il Gubbio viene fermato in casa dal Modena sull’1-1 e quindi la squadra di Colavitto si sistema al sesto posto a novanta minuti dal termine della regular season.

Le altre marchigiane

Serata da dimenticare per la Vis Pesaro, ko in casa dell’Imolese (1-0) e quindi a caccia di punti per la propria posizione nei playoff nel derby del 23 aprile contro l’Ancona Matelica.

Con l’acqua alla gola nella lotta salvezza la Fermana battuta al Recchioni dall’Olbia (3-1) e completamente invischiata nelle paludi dei playout.