SENIGALLIA – Da in escandescenza, a causa dell’abuso di alcol, in una struttura assistenziale del centro di Senigallia, cercando di attaccare briga con tutti gli avventori presenti e, in ultimo, percuotendo all’addome un’ospite della struttura in stato di gravidanza, la quale è stata portata al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

La polizia ha denunciato un cittadino straniero, senza fissa dimora, già gravato da numerosissimi precedenti giudiziari e penali, per minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale in quanto, all’arrivo degli agenti di Polizia, ha tentato di colpirli, minacciandoli. Sono al vaglio ulteriori ipotesi di reato, nonché l’applicazione di misure di prevenzione. Accanto a questa operazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno anche notificato l’ammonimento per violenza domestica all’autore dell’aggressione alla moglie avvenuta la notte di Capodanno. Ammonimento disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, al fine di evitare la reiterazione della condotta violenta da parte dell’uomo. In presenza di un ammonimento in caso di reiterazione della condotta violenta nei confronti della stessa vittima o anche di persona diversa, è prevista la procedibilità d’ufficio, quindi senza bisogno di querela e una specifica aggravante per i reati commessi.