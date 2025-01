“Dobbiamo dare certezze occupazionali ai lavoratori della ex Caterpillar di Jesi e alle rispettive famiglie.”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che aggiunge: “Ringraziamo per l’impegno su questa importante vertenza l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi, che ha chiesto una interlocuzione diretta e in tempi rapidi con l’azienda IMR Jesi per chiarimenti sul percorso occupazionale. Lo scorso

20 dicembre scorso, la società ha presentato una richiesta di proroga della cassa integrazione fino al 24 maggio 2025. È fondamentale che comprendere se è previsto un nuovo piano industriale che garantisca il reinserimento di tutti i dipendenti, come concordato nell’accordo siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2022. Ci auguriamo che arrivino, nei tavoli attivati nelle sedi competenti, risposte chiare e precise dai rappresentanti aziendali in ordine al futuro dei lavoratori. In caso contrario, siamo pronti a coinvolgere le autorità di Governo, a partire dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, per capire quali azioni il Governo intenda assumere per assicurare il reimpiego dei 98 lavoratori coinvolti”, conclude De Poli.

