Si accende la magia del Natale con lo spettacolo di solidarietà a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi Onlus. L’appuntamento con il charity event ‘Aspettando Il Nostro Natale’ è per il 13 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona alle ore 21. Una serata benefica in cui momenti teatrali si alterneranno a show e musica. Obiettivo dell’evento, raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature destinate all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, per garantire una sempre maggiore qualità delle cure dei pazienti del Dipartimento materno infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona.

“L’evento benefico – spiega la presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, Cinzia Cocco – rappresenta un momento importante per far conoscere la Fondazione alla cittadinanza, al fine di sostenere le numerose iniziative finalizzate a supportare, con l’acquisto di attrezzature sanitarie, l’attività assistenziale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, nel rispetto dei distinti ruoli dei professionisti che vi operano e dei percorsi assistenziali”. Inoltre, ricorda le “numerose iniziative ludiche e ricreative dedicate ai bambini” e le attività “di solidarietà rivolte alle famiglie”.

“Questa iniziativa – aggiunge la direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, professoressa Laura Mazzanti – rappresenta un momento di grande importanza per sostenere le strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche con l’acquisizione di strumenti parametrici volti al miglioramento della qualità delle cure dei pazienti del Dipartimento materno infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona, sia pediatrici che adulti”.

A salire sul palco, nel corso della serata benefica, sarà una delle più importanti voci del panorama nazionale del doppiaggio cinematografico, televisivo e radiofonico, l’attore, doppiatore e regista Luca Violini, che si esibirà in tandem con il business coach Paolo Manocchi in ‘CHECCEVO’? …no guarda, ce vo’, ce vo’…’ una rappresentazione teatrale all’insegna dei sorrisi.

Seguirà il concerto del celebre quartetto femminile Nino Rota Ensemble, composto dalla maestra di pianoforte Deborah Vico, dalla maestra di flauto Federica Torbidoni, dalla maestra di violino Giannina Guazzaroni e dalla maestra di canto Rosa Sorice, che si esibirà in ‘Cinema & Musica’. Il gruppo porterà in scena un repertorio di musiche legate alle più belle colonne sonore della tradizione cinematografica, con il quale ha calcato i più celebri palcoscenici del mondo. A condurre la serata sarà il noto presentatore Maurizio Socci, giornalista e conduttore televisivo.

Prevendita biglietti: Teatro delle Muse, tel. 071 52525; biglietteria@teatrodellemuse.org; Biglietti online su: www.vivaticket.com; Per ulteriori informazioni tel. 071 5962844 – 2850 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17). Ingresso 20 euro.