ACQUASANTA TERME – Sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 il borgo termale di Acquasanta Terme ospita la 54ª edizione della Festa d’Autunno dei prodotti tipici della montagna, una delle manifestazioni più longeve e amate del territorio ascolano.

La rassegna celebra i prodotti simbolo dei Monti della Laga – la castagna, i funghi, i tartufi e il formaggio – con una mostra-mercato dedicata alle eccellenze enogastronomiche e artigianali locali.

Due giornate di sapori, profumi e tradizioni, con stand gastronomici, degustazioni, folklore e musica popolare che animeranno il centro storico di Acquasanta Terme, offrendo ai visitatori un viaggio nel cuore dell’autunno e delle sue ricchezze.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Turistica Pro Acquasanta Terme e dal Comune di Acquasanta Terme, con il contributo di BIM Tronto, Il Boccetto e Fainplast.

La Festa d’Autunno rappresenta da oltre mezzo secolo un appuntamento irrinunciabile per riscoprire le radici della montagna ascolana e valorizzare il lavoro dei produttori locali, custodi di una cultura gastronomica autentica e identitaria.