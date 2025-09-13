SASSOFERRATO – Intervento, intorno alle 20 di ieri, dei vigili del fuoco nella frazione di Gaville a Sassoferrato, per l’incendio di un autoarticolato che trasportava carta. Le fiamme hanno coinvolto anche una cabina del metano, provocando la fuoriuscita di gas. Le squadre dei pompieri sono arrivate da Fabriano, Arcevia e Jesi con quattro autobotti e hanno provveduto a spegnere il rogo. Contestualmente hanno chiuso la linea principale del gas, in collaborazione con il personale dell’azienda locale. Le operazioni di smassamento del materiale bruciato sono proseguite nella notte, onde evitare la ripresa delle fiamme. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.