Un nuovo mezzo elettrico ha preso servizio da qualche giorno ad AnconAmbiente. E’ un motocarro Alkè prodotto da un’azienda italiana tra i pionieri della mobilità elettrica professionale, con oltre 25 anni di esperienza e progettata appositamente per impieghi intensivi.

“Si tratta del nostro primo mezzo a propulsione elettrica – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente S.p.A. – una scelta in linea con quelle che sono le tendenze, ormai condivise da tutti, di una rivoluzione eco sostenibile dai motori termici a quelli elettrici. L’impegno delle istituzioni europee ed i Governi ad una politica che verte su questa scelta, peraltro condivisa dalle grandi case costruttrici, ci permette oggi di poter scegliere sul mercato mezzi ad alta efficienza operativa come quello che abbiamo inserito in flotta”.

“Con questa scelta abbiamo tenuto fede al nome di questa azienda – ha rimarcato Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente S.p.A. – propendendo su un mezzo che rispetta l’ambiente. Il nuovo motocarro andrà ad operare per le vie del centro di Ancona a tutto vantaggio delle diminuzioni di CO2 e dell’inquinamento acustico. Il mezzo, che ha un’autonomia di 200 km, riuscirà a coprire ben due turni così come quelli dotati di motori termici inoltre, sempre dal punto di vista operativo, ha una capacità di carico praticamente identica agli altri oggi in uso”.