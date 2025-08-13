ANCONA – Il pesarese Luca Nardi accede agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati 1000. L’avversario di turno, il ceco Jacub Mensik (n. 17 Atp), è stato costretto al ritiro dopo che il talento marchigiano, ormai maturo e in cerca della consacrazione, aveva messo in cassaforte il primo set (6-2). Fatale, probabilmente, un colpo di calore.

Sulla strada di Nardi, 22enne e numero 82 al mondo, dopo un match pulito, ordinato e vincente da lucky loser, niente meno che lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo (6-4, 6-4 contro Medjedovic). Il pesarese ha già battuto un big del tennis: nel 2024 a Indian Wells ebbe la meglio su tale Nole Djokovic allora numero 1 del ranking.