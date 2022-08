ANCONA – ” Stop Animal Crimes Italia” lancia un sos per i tanti animali abbandonati o in difficoltà durante l’estate anche nelle Marche.

L’Associazione ha da poco tempo istituito una sezione ad Ancona: “il volontariato che si occupa di benessere animale sta vivendo un’estate veramente estenuante- riferisce – E’ stato un continuo attivarsi, correre e cercare soluzioni per cani e gatti abbandonati, volatili feriti e assetati, aiuto a proprietari affetti da Covid per portare fuori i loro cani”.

Stop Animal Crimes Italia”, ad esempio, è stata contattata da una passante che aveva notato una gattina ferita in via Golfo ad Ancona. La referente dell’Associazione, Annita Baroni, è “subito intervenuta e ha portato la gattina dai veterinari che si sono attivati con grande sensibilità e professionalità cercando di farle superare il grave stato di debilitazione in cui l’hanno trovata per poterla poi operare per un tumore alle orecchie che purtroppo l’affligge”.

“I volontari non riescono più a sopperire a tutte le spese dati i tanti casi a cui hanno dovuto far fronte” e quindi chiedono alla cittadinanza un “piccolo aiuto per curare la gattina che malgrado il suo stato quando la si avvicina cerca le carezze e fa le fusa”, i volontari vogliono fare “di tutto per salvarla”.