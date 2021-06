PESARO – Pesaro sempre più accogliente, anche per i turisti accompagnati dal proprio cane. Per il secondo anno consecutivo Baia Flaminia è pronta ad ospitare i cittadini insieme ai loro amici a quattro zampe. Ieri è stata infatti inaugurata Abbaia Flaminia, la spiaggia dove padroni e i loro animali d’affezioni potranno trascorre il loro tempo libero vista mare. «L’esperimento dello scorso anno è andato molto bene – spiega il sindaco Matteo Ricci –. Abbiamo dimostrato che la spiaggia dei cani può convivere con il resto degli stabilimenti balneari, senza tensioni come qualcuno temeva. Un ulteriore servizio che diamo a turisti e pesaresi».

I servizi. Abbaia Flaminia è la spiaggia libera per cani lunga 52 metri. L’area della «dog beach» comincia a ridosso della foce del Foglia e dista oltre cento metri dal primo stabilimento balneare. Tra i servizi, ciotole con acqua sempre disponibili, noleggio lettini e ombrelloni, deposito materiali spiaggia, docce, bagnino di salvataggio, educatore cinofilo e la possibilità di fare il bagno in mare con il cane.

Vincitore del bando per l’affidamento del servizio di gestione estiva nel tratto di spiaggia libera a Baia Flaminia è Giovanni Dallago, che per il secondo anno consecutivo si occuperà di accogliere in città pesaresi, turisti e i loro amici a quattro zampe.