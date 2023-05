ANCONA – Nella notte la Polizia di Stato è intervenuta sulla via Cameranense, a seguito di segnalazione di un uomo che vedeva percuotere una donna in un’auto, all’altezza di un distributore di benzina. Immediatamente le Volanti si sono messe alla ricerca dell’autovettura e hanno trovato l’auto condotta da una donna di circa 60 anni, con accanto il figlio, di anni 37 circa, in evidente stato alterato dall’alcool, che stava dando in escandescenza verso la madre.

All’arrivo dei poliziotti il giovane continuava ad inveire anche verso gli operatori, i quali hanno messo in sicurezza la vittima, che appariva spaventata e con tumefazioni al volto. Secondo quanto ricostruito dagli operatori, la madre del giovane da tempo subisce queste condotte, ma non vuole denunciare il figlio.

L’uomo condotto in Questura, al termine degli accertamenti è stato denunciato per maltrattamenti, oltraggio a Pubblico Ufficiale e resistenza. Il Questore di Ancona, sta valutando l’emissione nei riguardi del maltrattante di una misura di Ammonimento.