I lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica rendono necessaria una riorganizzazione temporanea della viabilità nell’area compresa tra il porto e il centro storico. Il nuovo assetto della circolazione è stato illustrato nel corso di un’assemblea pubblica che si è svolta in Comune con la partecipazione degli assessori Stefano Tombolini e Giovanni Zinni, insieme con il comandante della Polizia Locale Marco Ivano Caglioti e i tecnici comunali. L’incontro ha consentito di presentare ai cittadini e agli operatori economici le modifiche previste e di fornire chiarimenti sull’organizzazione del traffico durante la fase dei lavori.

L’apertura del cantiere comporterà la chiusura del tratto di via Gramsci su piazza della Repubblica. Via Gramsci è un nodo vitale per la città, dove transitano oltre 1.000 veicoli al giorno nella sola fascia oraria 8-20. Proprio per gestire questo volume di traffico senza bloccare il centro, è stato studiato il nuovo assetto, che prevede l’inversione del senso di marcia del tratto di via Gramsci da piazza della Repubblica fino a piazza del Plebiscito e il senso di marcia a salire su via Pizzecolli, a partire da via Bernabei, con transito attraverso piazza San Francesco, piazza Stracca fino a piazza del Senato. Da piazza del Senato sarà poi possibile svoltare a sinistra verso via della Loggia in direzione Stazione, oppure svoltare a destra in direzione Duomo e centro, proseguendo lungo i tornanti di via Papa Giovanni XXIII.

Sono previsti inoltre l’inversione del senso di marcia di via del Guasco, che consentirà il collegamento verso il centro, e l’inversione del senso di marcia di via Pio II, che permetterà di tornare verso piazza del Senato. Da questa area sarà possibile anche proseguire lungo via Birarelli oppure scendere verso via Fanti, con inversione del senso di marcia.

Le principali modifiche alla viabilità veicolare riguardano quindi la chiusura del tratto di via Gramsci su piazza della Repubblica, l’inversione del senso di marcia di via Gramsci, di via Pizzecolli, di via del Guasco, di via Pio II e di via Fanti.

Corso Mazzini e piazza del Plebiscito restano accessibili alla circolazione delle auto, svoltando a destra da via Gramsci, per residenti e autorizzati, così da garantire l’accesso alle abitazioni e alle attività presenti nell’area.

Le modifiche alla circolazione saranno accompagnate da una specifica segnaletica stradale. Nei primi giorni di attivazione della nuova viabilità la zona sarà presidiata dalla Polizia Locale, con la presenza di agenti nei principali punti di accesso per fornire indicazioni agli automobilisti e verificare il funzionamento del nuovo assetto della circolazione. Il monitoraggio consentirà anche di valutare eventuali aggiustamenti sulla base dell’andamento dei flussi di traffico e delle segnalazioni provenienti dai cittadini e dalle attività della zona.