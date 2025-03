Le grandi manovre in casa Pd in vista delle Regionali: chiesta la disponibilità a Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e attuale europarlamente, come candidato presidente dem. La sua è stata ritenuta "la candidatura più forte e più credibile per la sfida del cambiamento del governo regionale". Motivi per i quali la Segreteria regionale dem ha accolto unitariamente la proposta della segretaria Chantal Bomprezzi.