“Sosteniamo il Governo sulla Beko e il lavoro del ministro Urso che ieri ha chiesto all’azienda di ritirare l’attuale piano industriale e di presentarne uno nuovo in linea con le prescrizioni del golden power. Siamo convinti che sia giusto dare le necessarie garanzie ai lavoratori e alle loro famiglie e, dunque, ci auguriamo che l’azienda in vista del prossimo incontro di gennaio dimostri responsabilità.

In caso contrario, secondo noi, sarà doveroso procedere con l’attivazione dei poteri derivanti da tale disciplina allo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. La nostra priorità è e rimane salvaguardare i lavoratori e garantire loro una prospettiva occupazionale per il futuro. Come ha detto ieri il ministro, in mancanza di un progetto industriale di sviluppo, il Governo è pronto ad applicare le dovute sanzioni”.