Ha preso il via stamattina Harmònias, il primo Festival Olistico delle Marche: due giorni con le eccellenze del benessere per ritrovare energia, ispirazione e armonia.

Saranno oltre 70 tra operatori, maestri, scuole, ospiti, relatori e aziende di prodotti olistici ad animare il Festival con pratiche, workshop, conferenze, presentazioni di libri e spettacoli. Un’immersione totale nel mondo del benessere naturale che, per la prima volta, raccoglie tutte le discipline olistiche insieme in un unico grande evento.

Tante le discipline che i visitatori potranno trovare e praticare: dai diversi metodi Yoga al Pilates, dal Qi Gong al Taijiquan, dalla Bioenergetica e Biodanza ai bagni sonori con le campane tibetane e poi Riflessologia plantare e Riflessologia facciale, Massaggi, Shiatsu, Ayurveda, Reiki, Kinesiologia, Craniosacrale, Costellazioni familiari, Meditazione, Mindfulness, Crescita personale, Armocromia, Aromaterapia, Fiori di Bach, Foto Kirlian, Mantra, Mandala ecc…

Saranno presenti anche molti stands di prodotti naturali, abbigliamento, accessori, libri, incensi, infusi e prodotti artigianali, tutti ispirati al mondo olistico. Un’area food&drink con cibi naturali e veg completa l’offerta per vivere un’esperienza immersiva nel mondo del benessere.

Il programma delle conferenze e degli spettacoli è ricco di ospiti di rilievo internazionale, molto popolari nel settore olistico: dal Maestro Waidya Swami Joythimayananda, guru fondatore del Joytinat-International College of Yoga Ayurveda, al Maestro Jayadev Jaerschky, direttore della Ananda Yoga Academy, da Marco Montagnani, maestro taoista, esperto di Medicina Tradizionale Cinese a Beatrice Basso, life coach e fondatrice del Metodo Suminagashi Experience®, fino a Andrea Zurlini, scrittore e filosofo olistico e Yatri, massimo esperto di energia vitale Kirlian. Sul palco delle conferenze si potranno ascoltare anche diversi professionisti del mondo sanitario come il Dott. Riccardo Piangerelli, il Dott. Massimo Tallei, la Dott.ssa Alida D’Addazio e il Dott. Lucio Sotte.

Nel corso delle due giornate il Festival Harmònias propone anche concerti e spettacoli: “Guarire ridendo e lo Yoga demenziale” con Jacopo Fo, il “Concerto dei canti armonici” con Igor Ezendam, Luka Zotti con il concerto “Risonanze del cuore” e lo spettacolo dei Monaci tibetani del Monastero di Gaden “Voices of peace”.

Tra gli ospiti più attesi anche Catherine Louise Birmingham, la mamma nel bosco che presenterà il suo libro, edito da Solferino, “La mia verità” un racconto della sua vita “olistica”, ispirata al benessere naturale e arricchita dalle esperienze vissute in diversi Paesi del mondo.

Il Festival dedica attenzione anche ai giovanissimi con uno Spazio Bimbi che prevede attività di Yoga educativo e mindfulness come esperienze di consapevolezza per bambini dai 2 ai 10 anni e per adolescenti.

Harmònias, Festival Olistico delle Marche, con la direzione di Sibilla Leanza, è organizzato da Labilia srl e supportato da NaturaSi come Main sponsor.

Il Festival sarà aperto al pubblico sabato 12 settembre dalle ore 10.00 alle 19.00, con una coda fino alle 21,30 per lo spettacolo di Jacopo Fo e domenica 13 settembre dalle 10.00 alle 19.00.

I biglietti saranno in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum nelle giornate del Festival o, già disponibili per l’acquisto online, sul sito www.festivalharmonias.it dove è possibile consultare il programma completo e trovare tutte le informazioni dell’evento.

info@festivalharmonias.it