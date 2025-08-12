PESARO – Si è concluso ieri sera alle 20.45 – dopo quasi 11 ore – l’interrogatorio alla Procura di Pesaro di Massimiliano Santini, uno dei principali indagati nell’inchiesta per corruzione che vede coinvolto anche l’ex sindaco di Pesaro e attuale candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci. Lo rende noto l’avvocato di Santini, Gioacchino Genchi.



“L’indagato ha risposto a tutte le domande formulate, comprese quelle relative agli esiti delle indagini forensi svolte sullo smartphone sequestrato”, aggiunge Genchi. Il difensore di Santini inoltre ha rinunciato sia alla richiesta di copia del verbale sia alla notifica dell’avviso di deposito, chiedendo espressamente al pm la segretazione del verbale e della memoria difensiva depositata.



La richiesta, conclude Genchi, è stata accolta “atteso che la conoscenza del contenuto del verbale di interrogatorio potrebbe pregiudicare lo sviluppo delle indagini”