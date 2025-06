Incendio e nube di fumo nero alla Baraccola, ad Ancona. L'allarme è scattato in via Sacco e Vanzetti, dove ha preso fuoco del materiale accatastato all'interno del cantiere nell’ex azienda Pucci Macchine Utensili, dove sono in corso opere di demolizione in vista della costruzione di un nuovo supermercato Famila. Sul posto sono in azione le squadre dei vigili del fuoco