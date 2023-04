OSTRA – Sms sospetto, donna raggirata per 1.400 euro. A stroncare la truffa, anche conosciuta come “Phishing”, i carabinieri della Stazione di Ostra che hanno denunciato un 23enne campano, in seguito alla querela sporta dalla vittima.

Nei giorni scorsi la donna aveva ricevuto un messaggio fraudolento in cui veniva simulata una comunicazione dalla banca. In particolare si faceva riferimento ad un tentativo di accesso abusivo sul conto. Quindi è stata contattata da un presunto funzionario di banca, che confermava la trama criminale: tutto un bluff, se non fosse che questi le ha chiesto anche le credenziali di accesso al conto concorrente e, con quattro prelievi, glielo ha prosciugato.