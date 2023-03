SAN BENEDETTO – Alcuni ombrelloni che componevano la scritta ‘Il Piceno’, realizzati lungo la spiaggia di San Benedetto del Tronto per tributare l’arrivo dell’ultima tappa della corsa ciclistica Tirreno Adriatico, sono stati bruciati nella notte. Un atto vandalico che è stato fortemente criticato dal sindaco della città rivierasca, Antonio Spazzafumo che è intervenuto duramente sui social.

“Questo è il risultato del continuo attacco che questa amministrazione sta subendo in questi giorni – ha scritto il primo cittadino su Facebook, allegando le foto del raid -. Ci sono quelli che sfruttano i social per fomentare l’odio nei nostri confronti dando così un alibi anche ai peggiori teppisti. Fortunatamente ci sono coloro che invece vogliono migliorare la nostra città. Non gliela daremo vinta. Ho chiesto di ripristinare il tutto prima che la gara inizi perché la nostra città, la vera San Benedetto, non merita questo”.

Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.