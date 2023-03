ANCONA – Nottata di spavento per un 18enne che, ieri, è stato investito da un autobus all’altezza dei portici che si affacciano su piazza Cavour. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo del trasporto pubblico l’avrebbe centrato di lato, non frontalmente, e a velocità molto ridotta; ma il ragazzo è ugualmente caduto a terra, battendo la testa sul montante del bus.

A prestare i primi soccorsi è stato il conducente dell’autobus, sceso in un lampo in strada per sincerarsi delle condizioni del giovane che comunque è rimasto sempre vigile e cosciente, nonostante il forte choc. Sul posto sono intervenuti medici e sanitari del 118 della Croce Gialla di Ancona, che hanno provveduto a trasferire il 18enne all’ospedale di Torrette in codice giallo e con un politrauma.