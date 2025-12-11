Busta paga pesante post sisma, la svolta: in arrivo più di 10 milioni di euro per i ricorrenti Cisl Marche.

La battaglia della Cisl Marche sulla busta paga pesante arriva ad una svolta: tutti coloro che hanno aderito al ricorso indetto dal sindacato potranno ricevere il rimborso, dopo il riconoscimento dell’Agenzia dell’entrate. Per arrivare a questo ultimo capitolo di questa battaglia legale, bisogna riavvolgere il nastro a 9 anni fa. Dopo le devastanti scosse del terremoto, come avvenne per altre catastrofi, venne data la possibilità di accedere alla busta paga pesante, con la sospensione quindi delle ritenute fiscali con l’obbligo però di restituirle. Circostanza che scoraggiò diverse persone. Ci furono diverse modifiche per il dilazionamento delle rete, fino ad arrivare addirittura ad una restituzione solo del 40%, lasciando a bocca asciutta chi, per paura di indebitarsi, non aveva aderito. E quindi i ricorsi. E dopo anni di battaglia, la vittoria.