ANCONA – Tra vasche, manutenzione straordinaria degli argini e lavori di mitagazione del rischio lungo l’asta fluviale. “Stiamo effettuando interventi senza precedenti per mettere in sicurezza il territorio”. Lo hanno detto l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi e il governatore Francesco Acquaroli, stamattina, presentando il report delle opere effettuate ad un anno dall’alluvione del 15 settembre 2022. Il pensiero del presidente alle 13 vittime: “Una ferita che non si rimargina, spero che quanto stiamo facendo sia utile ad evitare fatti drammatici come questi”