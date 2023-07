ANCONA – Via libera alla mozione, ad iniziativa dei consiglieri Dino Latini (Udc), primo firmatario, Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui (FI), Giacomo Rossi (Civici Marche), che impegna la Giunta regionale a rivedere i contenuti della disciplina regionale in materia di nidi d’infanzia domiciliari.

Il provvedimento prende in considerazione la DGR 1038 del luglio 2012 che stabilisce il rapporto di un operatore ogni cinque bambini di età compresa tra i 13 e i 36 mesi di età. Rapporto che scende a tre unità nei casi in cui uno dei bambini abbia meno di 12 mesi di età.

Alla luce delle attuali difficoltà oggettive nella gestione dei nidi e del quadro normativo delineato, la mozione approvata a maggioranza ne chiede la modifica stabilendo in “sette” (due unità in più) il rapporto numerico operatori/posti bambino, “cinque” (sempre due in più) nei casi in cui sia presente un neonato fino a 12 mesi di età.