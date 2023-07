ANCONA – Personale specializzato della Polizia di Stato della Questura di Ancona, ha provveduto ad accompagnare in patria con un volo Charter organizzato dal Ministero dell’Interno, due cittadini nigeriani, già detenuti presso la locale Casa Circondariale, al fine di dare esecuzione all’espulsione giudiziaria emessa nei loro confronti dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona, quale pena alternativa alla detenzione in carcere.

Entrambi i cittadini nigeriani, irregolari, pluripregiudicati con precedenti di Polizia per resistenza e violenza a P.U., minaccia, lesioni, maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, danneggiamento, violazione legge sulla droga e sul patrimonio non potranno rientrare in Italia prima di 10 anni.

Le numerose difficoltà del prelievo dal carcere e del successivo accompagnamento in frontiera dei due stranieri sono state affrontate con la consueta professionalità dal personale di Polizia preposto al servizio di rimpatrio che hanno così garantito la riuscita dello stesso.

Il personale specializzato alle scorte internazionali in forza all’Ufficio Immigrazione di Ancona da gennaio ad oggi ha partecipato a oltre 20 servizi di rimpatrio di cittadini stranieri irregolari i quali non potranno più rientrare in Italia.