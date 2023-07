ANCONA – Caldo senza tregua nelle Marche. Dopo l’infuocata giornata di ieri, 10 luglio, quella odierna (11) e di domani (12) non saranno da meno con punte di temperature percepite fino a 40 gradi. Tremano e boccheggiano Fabriano e Pesaro, domani in rosso. Tutta la regione è in arancione. In guardia soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili. Lo si apprende dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore diramato ieri dal Dipartimento di Protezione civile regionale.

La giornata odierna sarà caratterizzata dal livello 2 (arancione), per il quale è prevista l’allerta dei servizi sanitari e sociali in conseguenza della previsione di “temperature e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili”. Alle 14 il picco sarà a Fabriano con 37°. Nei capoluoghi: Ancona e Pesaro 33° (percepita rispettivamente di 38° e 37°), Ascoli Piceno e Fermo temperatura 35° (percepita 38°), Macerata 36° (percepita 39°).

Domani addirittura due città finiranno in rosso per l’ondata di calore, ovvero “condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi”: si tratta di Fabriano (36°) e Pesaro (37° con una percepita di 40°).