Mentre si arrampica su una parete di roccia perde l’appiglio e cade rovinosamente a terra, procurandosi un trauma ad una caviglia.

E’ accaduto a Castelletta di Fabriano (Ancona) dove personale della stazione di Ancona del Soccorso Alpino e Spelologico Marche è intervenuto per soccorrere un 50enne.

L’uomo mentre stava arrampicando sui primi metri della via ha perso l’appiglio ed è caduto a terra. Una volta sul posto, i tecnici del Cnsas hanno provveduto a stabilizzare il paziente in attesa dell’elisoccorso. Il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stato verricellato a terra e con il paziente, è stato recuperato di nuovo a bordo. Il ferito è stato trasportato all’Ospedale di Jesi.

Ieri sera, invece, Soccorso alpino e Vigili del Fuoco erano intervenuti poco dopo le ore 20 in località Furlo in territorio di Fermignano (Pesaro Urbino) per soccorrere due escursionisti che avevano smarrito il sentiero di ritorno: i due erano riusciti comunque ad inviare le coordinate e sono stati raggiunti dal personale della squadra dei vigili del fuoco di Cagli e dal Soccorso Alpino, e riportate alla propria vettura.