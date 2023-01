Cuccioli in cerca di casa. Sono state riaperte ieri le adozioni per i cagnolini sequestrati nell’allevamento di Trecastelli il 7 gennaio 2021. A distanza di due anni 78 animali si sono “negativizzati” dalla Brucellosi, e potranno finalmente trovare una famiglia, con tutte le cautele del caso. L’adozione infatti non è per tutti, come spiega sul proprio canale social l’associazione “Amici Animali Odv di Osimo”, in prima linea fin dall’inizio di quest’emergenza che vede indagate, a vario titolo, 15 persone. I 78 cagnolini potranno essere adottati solo a determinate condizioni (che spieghiamo sotto); per altri 15 cuccioli si attende il responso delle analisi, mentre all’interno dell’allevamento ce ne sono 270 ancora che risultano positivi.

Ecco il comunicato ufficiale dell’Associazione sui Canali Social:

Buongiorno questi sono alcuni dei Chihuhaua che aspettano una casa

Sono riprese le adozioni dell’allevamento ItShow Kennel di Tre Castelli,sequestrati il 7 gennaio 2022

Questi cani erano risultati positivi la volta scorsa ma con un basso indice di positività.

Cani infetti da “Brucella Canis”, una zoonosi trasmissibile anche all’uomo, e per il momento non curabile sui cani.

Ai nuovi testi, conclusasi da pochi giorni, sono risultati negativi 78 cani a cui dobbiamo trovare altrettante famiglie.

ATTENZIONE: SI TRATTA DI ADOZIONI MOLTO PARTICOLARI

I cani non possono essere visionati prima perché sono sotto sequestro e nella struttura non sono ammesse le visite al pubblico.

La scelta del cane avverrà solo tramite fotografia via cellulare. Non si conosce il carattere del cane. Ma solo il sesso, l’età e la razza.

SONO TUTTI CHIHUHAUA

Verrà fatto firmare ,all’atto dell’adozione, dal servizio Veterinario un consenso informato come liberatoria di responsabilità

Non sarà possibile adottare questi cani se fossero presenti in casa : immunodepressi, persone in chemioterapia, o altre malattie che abbassano le difese immunitarie.

Per ovvi motivi puramente logistici e pratici, la scelta delle famiglie adottanti dovrà ricadere sulle zone di:

Ancona, Senigallia, Jesi, Osimo, Castelfidardo, Ostra Vetere, Pesaro Urbino, Fermo e Macerata E ZONE LIMITROFE.

In quanto verranno eseguiti i preaffidi usuali dai nostri volontari o associazioni con cui collaboriamo, prima dell’adozione

CONTATTARE QUESTO NUMERO , SOLO SE INTERESSATI E SE AVETE LETTO ATTENTAMENTE QUANTO ABBIAMO SCRITTO SOPRA:

3444330585

ESCLUSIVAMENTE SOLO TRAMITE MESSAGGIO WHATSAPP, IN CUI LASCERETE IL VOSTRO NOME, COGNOME, RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO

Un nostro volontario vi contatterà per un colloquio informativo e nel caso per proseguire il percorso dell’adozione.

Grazie..

#noncomprareadotta