La vetrina del suo negozio al Piano distrutta da una sassata scagliata al culmine di una lite tra alcune persone. La titolare: “Rabbia e preoccupazione”. Indagini in corso.

La Polizia di Stato rende noto di aver intensificato negli ultimi cinque anni i controlli nei quartieri Piano San Lazzaro, Archi e Stazione di Ancona. Secondo i dati forniti dalla Questura, dal novembre 2021, su disposizione del questore Cesare Capocasa e d’intesa con la Prefettura, sono stati programmati settimanalmente servizi straordinari di controllo del territorio, con l’obiettivo di “prevenire la criminalità diffusa e intervenire sulle situazioni già individuate come problematiche dagli uffici competenti”.