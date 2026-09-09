Il maltempo annunciato è già arrivato sulla nostra regione, in particolare nel Pesarese e nell’Anconetano.



I primi forti temporali hanno interessato nel pomeriggio di oggi le aree interne della provincia di Pesaro Urbino, con intense precipitazioni soprattutto nelle aree interne da Fossombrone ad Apecchio. A Orciano i Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 18 lungo la Strada Provinciale Orcianense per un albero caduto sulla sede stradale, che aveva coinvolto un’autovettura con una persona all’interno. La squadra di Fano ha raggiunto il veicolo e provveduto a liberare il conducente del veicolo, rimasto fortunatamente illeso.

Pioggia e vento anche a Pesaro: sulla città si è abbattuta poco prima delle 18 una vera e propria tempesta di fulmini e alcuni cittadini hanno segnalato distacchi della corrente elettrica



Il fronte temporalesco si è esteso poi verso sud, interessando la provincia di Ancona. Pioggia mista a grandine nella zona di Jesi, dove molti automobilisti per ripararsi sono son fermati sotto viadotti e ponti. Pioggia e fulmini anche ad Ancona e nei comuni limitrofi. Nel capoluogo il traffico risulta risulta rallentato nelle arterie principali proprio a causa del temporale.