PORTO SAN GIORGIO – Lo aveva preannunciato già sabato notte. E ora è passato dalle parole ai fatti: il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini ha sporto denuncia per il messaggio su un pericolo sparatoria diffusosi tra chat e gruppi di messaggistica sabato mattina. Un messaggio che ha messo in allerta tutti, forze dell’ordine, sindaco ma anche tanti cittadini che hanno preferito “evitare” la città sabato scorso con inevitabili ripercussioni sul commercio.



‘Ho ritenuto doveroso sporgere denuncia – dichiara Vesprini – perché un’intera comunità non può essere ostaggio di voci incontrollate che generano panico, danneggiano l’immagine della città e penalizzano chi vive e lavora a Porto San Giorgio. La libertà di comunicare comporta anche una grande responsabilità: diffondere notizie non verificate può avere conseguenze gravissime. Fin dalle prime ore della mattinata di sabato siamo stati in contatto continuo con Prefettura, Questura e Forze dell’ordine. Ogni valutazione è stata condivisa con chi aveva la responsabilità della gestione della situazione e ci è stata chiesta la massima riservatezza anche per non compromettere le indagini e le attività di monitoraggio in corso. In momenti come questi le istituzioni hanno il dovere di agire con equilibrio e senso di responsabilità, non inseguendo le voci ma affidandosi ai fatti”.



Per Vesprini è proprio questo il punto centrale della vicenda: ‘I social e le app di messaggistica sono strumenti straordinari, ma non possono trasformarsi in amplificatori di allarmismi. Chi viene a conoscenza di fatti potenzialmente rilevanti deve rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, non inoltrare messaggi di dubbia provenienza o veridicità che rischiano di alimentare paura e disinformazione. Abbiamo assistito a un tam-tam incontrollato che ha provocato un grave danno alla città, ai cittadini e agli operatori economici. Continueremo a investire sulla sicurezza – conclude Vesprini – ma allo stesso tempo difenderemo Porto San Giorgio da chi, con leggerezza o irresponsabilità, diffonde notizie infondate che finiscono per colpire la serenità delle famiglie, il lavoro dei nostri operatori economici e l’immagine della città’.



In chiusura la stilettata al Pd sangiorgese e al consigliere regionale Pd, Fabrizio Cesetti, che hanno criticato proprio il sindaco sulla gestione della vicenda: “non merita alcuna considerazione lo sciacallaggio mediatico e politico messo in atto. Porto San Giorgio è una città attrattiva e sicura, in cui migliaia di giovani, famiglie e turisti possono vivere e trascorrere il proprio tempo in piena sicurezza”