ROMA – Meglio degli Assoluti da dimenticare, ma certo non è la misura a cui sperava di arrivare. Gianmarco Tamberi, nel test verità al meeting di salto in alto di Heilbronn, si è fermato a 2.20, migliorando di 8 centimetri il 2.12 di Caorle.



A poco più di un mese dai mondiali di Tokyo, l’olimpionico aveva scelto la pedana tedesca proprio per testare le sue condizioni e decidere se partecipare o meno alla rassegna iridata. In completo giallo-viola, superate al primo tentativo 2.10 e 2.15, ha saltato al secondo 2.20, fallendo invece i tre tentativi a 2.24. Un passo avanti in questa stagione per il campione mondiale ed europeo che aggiunge quattro centimetri al suo miglior risultato dell’anno, il 2,16 di esordio al Golden Gala a giugno.