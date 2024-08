CIVITANOVA – Avrebbe preteso una prestazione sessuale in cambio della cocaina che aveva offerto. Al rifiuto della ragazzina sarebbe scattata la violenza, non solo l’abuso ma anche pugni per immobilizzare la giovanissima. E’ quanto starebbe emergendo rispetto all’episodio denunciato da una ragazzina di 14 anni dell’Anconetano che sarebbe stata violentata nella serata di mercoledì da un 25enne di origine marocchina incontrato all’uscita di un locale a Civitanova Marche dove la 14enne era stata accompagnata dal nonno insieme ad un’amica di 16 anni. Ieri sera i carabinieri della compagnia di Civitanova hanno fermato come indiziato di reato il marocchino e lo hanno condotto in carcere a Pesaro in attesa dell’udienza di convalida.