Sono dieci (- 1 in 24 ore) i pazienti in terapia intensiva causa Covid nelle Marche. In totale 86 ricoverati (- 4) nelle strutture della regione. In calo i ricoveri in semi intensiva (-1) e nei reparti non intensivi (-2). Zero, invece, i pazienti Covid nei pronto soccorso.

Nel dettaglio, sono Marche Nord-Pesaro, Ancona Torrette, Covid Hospital Civitanova e Fermo i luoghi dove continua la battaglia contro il virus.

In aumento dimessi e guariti (+182) a quota 97288 dall’inizio della pandemia.

Una vittima in 24 ore: un uomo di 71 anni

Dopo giorni a zero decessi, nelle ultime 24 ore c’è stata una vittima causa Covid. Si tratta di un 71enne di Vallefoglia, con patologie pregresse.

Sono 3025 le vittime totali del virus nelle Marche.