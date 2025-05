Regione Marche e Provincia di Macerata insieme per dare impulso allo sviluppo viario della vallata del Potenza. Questa mattina, infatti, nella sala consiliare della Provincia è stato presentato il progetto complessivo di ammodernamento dell’intera arteria stradale, con particolare riferimento al tratto “Villa Potenza – Sambucheto”, finanziato con un investimento complessivo di 30 milioni di euro di fondi Fsc e per cui in giornata è stato pubblicato il bando per l’appalto dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Presenti il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli; il Presidente della Provincia Sandro Parcaroli; il Vicepresidente della Provincia Luca Buldorini; l’architetto Nardo Goffi, Dirigente Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione civile della Regione Marche; l’ingegner Matteo Giaccaglia, Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Macerata, oltre ai rappresentanti delle Associazioni di categoria (Camera di Commercio, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) che fanno parte del Tavolo tecnico di lavoro e concertazione per lo sviluppo viario della vallata e a numerosi rappresentati politici del territorio.

“È un tassello – ha sottolineato Acquaroli – che si inserisce in un mosaico complessivo: valle del Potenza – valle del Chienti – Casello autostradale e riesce a dare una consequenzialità a una serie di azioni che stanno arrivando tutte a determinazione. È stata appaltata la Mattei – La Pieve, che è una strada fondamentale per collegare la valle del Chienti alla valle del Potenza, ma poi dobbiamo collegare l’ultimo tratto da Macerata a Villa Potenza e, soprattutto, una volta arrivati a Villa Potenza, occorre completare, migliorare ed efficientare la valle del Potenza stessa. Questi 30 milioni consentiranno al tratto già realizzato negli ultimi anni di poter arrivare a Sambucheto e questo ci permetterà di proseguire poi verso Fontenoce. È una strategia importante quella della valorizzazione di queste valli, perché migliora la qualità del viaggio e soprattutto lo rende più sicuro all'interno delle nostre realtà urbanizzate e anche per chi viaggia durante l'arco del giorno. Questa infrastruttura, inoltre, si inserisce in una visione complessiva che dovrà ridare a tutta la valle del Potenza la giusta competitività. Parliamo di un territorio dove operano imprese che rappresentano l’eccellenza della manifattura italiana, che danno lavoro a migliaia di persone e che non possono più aspettare. Sicurezza, competitività e sostenibilità sono i punti cardine di questo progetto. Lo sforzo economico complessivo è di ben 172 milioni: una tale mole di risorse, posso dire con orgoglio, non si era mai visto in questa valle”.

“Una giornata storica per tutti i cittadini del territorio che aspettano questa strada da decenni – ha aggiunto Parcaroli -. Si tratta di un ammodernamento fondamentale non solo per andare a garantire maggiore sicurezza, perché non si può continuare a passare all’intero dei nostri splendidi borghi, in strade strette e pericolose, ma anche per le tante aziende del territorio che devono poter contare su collegamenti sempre più rapidi e veloci. Ringrazio il Governo e la Regione Marche perché in questi anni abbiamo lavorato in stretta sinergia e collaborazione e ringrazio anche tutti i tecnici della Provincia che si stanno impegnando sempre con grande professionalità e responsabilità”.

Con l’Accordo di Coesione, sottoscritto tra la Regione Marche e il Governo il 28 ottobre 2023, per l’utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo Coesione della programmazione 2021-2027, infatti, la Regione Marche ha destinato 30 milioni per la realizzazione di un primo tratto, in particolare quello di collegamento tra Villa Potenza di Macerata e la frazione Sambucheto di Montecassiano, dell’ammodernamento del collegamento viario lungo la Val Potenza in direzione della costa e quindi della Autostrada A14 e della SS 16.

L’attuazione dell’intervento è affidata alla Provincia di Macerata con cui è stata sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale con DGR 1697 dell’11 novembre 2024 e dal Presidente della Provincia con Decreto Presidenziale n. 65 del 15 aprile 2025. Con le risorse assegnate la Provincia di Macerata, oltre a progettare e realizzare un primo tratto della infrastruttura, potrà redigere un progetto complessivo dell’itinerario stradale lungo la Val Potenza sino alla costa.

Il progetto del primo tratto avrà origine nella frazione di Villa Potenza e si estenderà, per circa 3,7 km, fino alla frazione di Sambucheto di Montecassiano con una sezione stradale C1 “extraurbana secondaria” con carreggiata della larghezza complessiva di 10,50 metri.

L’intervento è parte di un disegno complessivo di rafforzamento del sistema infrastrutturale viario della Val Potenza che vede in corso di realizzazione la rotatoria all’intersezione tra SS 16 “Adriatica” e SS 571 “Helvia Recina” a Porto Recanati (un milione di euro), il nuovo svincolo autostradale a Potenza Picena in fase di progettazione definitiva da parte di Autostrade per l’Italia (30 milioni di euro), il nuovo collegamento viario Villa Potenza-Macerata di cui è in corso la fase di affidamento del Progetto di fattibilità tecnico economica (investimento complessivo di 25 milioni di euro – estensione circa 2 Km).