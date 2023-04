CIVITANOVA – Giocava con gli amici al molo sud del porto di Civitanova quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è finito in acqua. Attimi di grande paura, ieri attorno alle 18.30, per un dodicenne. A soccorrerlo è stato un uomo che, senza esitare, si è tuffato in acqua e ha fatto in modo che il ragazzino potesse salire su un peschereccio ormeggiato.

Sarebbe rimasto in mare per circa dieci minuti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, il personale della Capitaneria di porto e la Croce Verde per il trasporto del giovane in ospedale per accertamenti. Era infreddolito a causa delle basse temperature, ma non sarebbe in pericolo.