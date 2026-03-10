SANT’ELPIDIO A MARE – Una donna e il suo gatto sono stati salvati dai vigili del fuoco durante un incendio divampato nella notte in un appartamento a Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 da un’abitazione in via Veneto. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Fermo con autobotte e autoscala. Le fiamme, sviluppatesi nella cucina, sono state rapidamente domate e l’appartamento è stato messo in sicurezza.

Durante le operazioni i pompieri hanno evacuato la donna dall’abitazione e tratto in salvo anche il gatto rimasto all’interno. Sul posto sono intervenuti in via precauzionale anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.