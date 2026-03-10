Si alza il grido d’allarme del Comitato Pescatori di Ancona sulla situazione della pesca nell’Adriatico: aumenta lo sforzo di pesca, ma il pesce diminuisce.
Sotto accusa l’uso delle reti gemelle, che, dicono i pescatori, aumentano la pressione sui fondali e riducono la risorsa ittica. I pescatori chiedono attenzione immediata e un confronto con la Regione Marche, in calendario per il 20 marzo.
Intanto arriva anche la petizione online promossa da MedReAct, realtà nata nel 2014 su iniziativa di un gruppo di attivisti per contrastare la perdita di biodiversità del Mar Mediterraneo, che chiede al ministro Lollobrigida di vietare definitivamente le reti gemelle. https://medreact.org/petizioni/fermiamo-la-pesca-a-strascico-con-le-reti-gemellerete/