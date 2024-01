ANCONA – Dopo il caso del suicidio del 25enne, il capogruppo Pd Maurizio Mangialardi chiede l’audizione in Commmissione del garante dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli e del direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci.

“Credo che il Consiglio regionale abbia non solo solo il diritto, ma soprattutto il dovere di approfondire la drammatica vicenda segnata dal suicidio nella casa circondariale di Montacuto del giovane Matteo Concetti”, ha detto, facendo sapere di aver richiesto al presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali Nicola Baiocchi “di convocare urgentemente una riunione che veda all’ordine del giorno le audizioni di Giulianelli e Draisci. Penso che la Regione non possa far finta di nulla di fronte a questo gravissimo episodio: i consiglieri regionali devono essere messi in condizione di avere tutti gli elementi per capire ciò che è accaduto, considerato anche che la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio e disposto l’autopsia sul corpo del giovane per chiarire le cause della morte”.