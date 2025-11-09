SAN SEVERINO MARCHE – Da domani tutti gli studenti del triennio dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” inizieranno le lezioni nella nuova e moderna scuola di viale Mazzini. Si chiude così definitivamente il capitolo della sede provvisoria “Alessandro Luzio”, utilizzata dal terremoto del 2016. L’operazione di trasferimento, che ha visto il coinvolgimento attivo di ragazze e ragazzi nel salutare il vecchio plesso (che sarà a sua volta oggetto di recupero e restauro post-sisma), si concluderà formalmente entro i primi giorni di dicembre.

La nuova sede del “Divini”, inaugurata poche settimane fa, è un simbolo tangibile della resilienza e della rinascita del territorio. Realizzata su di una superficie di circa 6.500 metri quadrati, la struttura ospita 32 aule e ben 21 laboratori, essenziali per l’offerta formativa di uno degli istituti tecnici più prestigiosi della regione. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità e all’efficienza energetica: il nuovo edificio, che ha iniziato subito ad accogliere classi, è dotato di impianti ad alta efficienza, illuminazione a Led, pannelli fotovoltaici, ventilazione meccanica controllata e sistemi di regolazione automatica della temperatura, in linea con lo standard Nzeb (Near Zero Energy Building). Questa dotazione non solo garantisce un ambiente di apprendimento ottimale ma si allinea perfettamente con gli indirizzi formativi della scuola, che spaziano dalla meccanica/meccatronica, elettronica ed informatica fino a grafica e comunicazione.

A testimonianza della rilevanza dell’evento, il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, invitata dal dirigente scolastico, professor Sandro Luciani, ha voluto presenziare all’ultimo giorno delle classi del triennio nella sede provvisoria.

Il sindaco ha espresso grande emozione e soddisfazione per questa tappa cruciale: “Vedere i nostri ragazzi uscire da una sede provvisoria e saperli da lunedì nella loro nuova casa è la vittoria della nostra comunità sulla paura e sulle difficoltà del sisma. La nuova scuola, moderna e all’avanguardia, è la certezza di una formazione di qualità e un orizzonte di speranza e crescita per il futuro della nostra città e dei nostri giovani”.

Con una ditta specializzata in traslochi già pronta ad assicurare che scrivanie e sedie siano al loro posto lunedì mattina, l’Itts “Divini” si appresta finalmente a operare in una struttura che torna così ad essere un punto di riferimento per l’istruzione tecnico-scientifica del centro Italia.