ROMA – In arrivo i fondi per il Contributo di Autonoma Sistemazione per i terremoti di Ancona 2022 e Umbertide 2023. Il decreto, varato dal Governo, è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale; consentirà di sbloccare i pagamenti a favore delle popolazioni colpite grazie a misure urgenti approvate nell’ultimo Consiglio dei ministri e inserite nel decreto “Terre dei fuochi”.



Per garantire la continuità del Contributo di autonoma sistemazione dopo la conclusione dello stato di emergenza, la Struttura commissariale ha lavorato a stretto contatto con la Protezione civile. Abbiamo finalmente completato una serie di passaggi amministrativi necessari per riprendere finalmente con l’erogazione del CAS, ad oggi sospeso.

Il primo di questi passaggi è stata l’ordinanza commissariale del 2 luglio 2025 che ha permesso – in totale sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile – di dare concretezza e certezza dell’avvio della fase della ricostruzione, che è anche alla base delle ordinanze di prossima emanazione che disporranno finalmente il pagamento del CAS.

Il secondo step è stato proprio il decreto varato dal Governo. Per il completamento dell’iter, la Protezione civile nazionale potrà a stretto giro emanare un’ordinanza che consentirà di gestire il post emergenza ed assicurare il sostegno alle famiglie colpite, compresa l’erogazione del CAS.

Infatti, è’ utile ricordare che con la stessa ordinanza del 2 luglio 2025 vengono introdotte regole chiare, tempi certi e semplificazioni procedurali per accelerare gli interventi pubblici e privati, valide fino al 31 dicembre 2025. Per la ricostruzione privata, il termine di presentazione della manifestazione di volontà è stata prorogata al 31 ottobre 2025 attraverso la piattaforma Ge.Di.Si per attivare il processo di ricostruzione.



Soddisfazione è stata espressa dal Commissario alla ricostruzione Guido Castelli: «Ringrazio vivamente il Governo Meloni per aver garantito continuità e sostegno concreto alle famiglie che, a causa del sisma, non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni.

La ricostruzione non è fatta solo di cantieri e progetti, ma anche di attenzione costante ai bisogni quotidiani delle persone. Questo intervento assicura risorse immediate per dare serenità a chi vive ancora una condizione di difficoltà, confermando l’impegno dello Stato nel non lasciare indietro nessuno anche in Umbria e i cittadini di Ancona e dei comuni costieri colpiti dal sisma del 9 novembre 2022. Riconosciamo il disagio delle persone che sono dovute uscire dalle case a causa delle scosse e in questi mesi abbiamo lavorato per trovare un allineamento normativo per sostenere le popolazioni. Da questo punto di vista ribadisco l’importanza della legge quadro sulle ricostruzioni post calamità, varata lo scorso aprile, alla quale la Struttura commissariale ha dato il suo contributo in virtù dell’esperienza e della conoscenza delle necessità acquisite ascoltando territori, sindaci e comunità. Questa legge nasce proprio dalla necessità di dare procedure certe alle persone vittime di calamità naturali, in un’ottica di equità. Perché ogni volta non sia sempre la prima volta».