FANO – Il Comune di Fano si è aggiudicato un finanziamento di 200mila euro grazie alla partecipazione al bando ministeriale “Sport Illumina”, promosso dal Ministero dello Sport, per la realizzazione di un playground nell’area adiacente al Palas Allende, nel quartiere di San Lazzaro: uno spazio all’aperto di 300 metri quadrati che potrà ospitare diverse discipline sportive, come street basket, pallavolo e calcio a cinque. I lavori partiranno nei prossimi mesi e si concluderanno nella prima parte del 2026.



A occuparsi della gestione dell’appalto e del coordinamento delle imprese esecutrici sarà Sport e Salute, che si occuperà anche della manutenzione. “Restituiamo alla comunità uno spazio pensato per l’inclusione, la condivisione e la salute”, dichiara Luca Serfilippi, sindaco di Fano. “Un’area oggi trascurata potrà tornare a vivere, diventando un punto di riferimento per famiglie, bambini e giovani”, aggiunge l’assessore allo sport, Alberto Santorelli.