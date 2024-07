"Ho il trauma del vola vola…". Caffè Teatro verso il sold out anche l'11 Luglio. Una decina di posti ancora disponibili per il format di Inteatro in collaborazione con Comune di Polverigi ed èTV. Tra gli ospiti anche il cabarettista Mirko Eleonori, ospite a Buongiorno èTV sul canale 12 per anticipare alcuni suoi sketch, (VIDEO)

Appuntamento a Villa Nappi. Una decina di posti ancora disponibili su @liveticket.it per Caffe' Teatro, 11 Luglio: cabaret, storie e brindisi sotto le stelle Ecco gli ospiti! #prenotaora -12 al #soldout

cielo stellato (nn piove)

grandi storie

sorrisi

degustazioni

Possiamo finalmente svelarvi gli ingredienti di Caffè Teatro per l’#11luglio a Villa Nappi – Polverigi:

Per la serie grandi storie, saranno con noi Simone Terreni e @nazzareno rocchetti, per parlarci di Olimpiadi, di coraggio, di sconfitte e passione

I sorrisi li porteranno i primi concorrenti della scuola Magnasarache: Mirko Eleonori e il duo Frakie&Dona. Ospiti speciali “L’articolo Determinativo” freschi di partecipazione alle selezioni nazionali di Zelig

a rendere tutto più gustoso, le eccellenze enogastronomiche del Ristorante Villa Nappi!

Prenotazioni qui (ultimi posti disponibili):

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=510769&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fcaffeteatro