CIVITANOVA – E’ stato trovato senza vita in un pozzo profondo 23 metri l’uomo che risultava scomparso a Civitanova. Le ricerche dei Vigili del fuoco si erano concentrate su Contrada Asola, nel comune rivierasco. Dopo aver battuto la zona, anche con l’elicottero in arrivo dal reparto volo di Pescara, con perlustrazioni anche con i Vigili del gruppo Saf, Speleo Alpino Fluviale, in dei laghetti presenti in zona, il ritrovamento c’è stato nel profondo pozzo artesiano. L’uomo, un anziano di 93 anni, è stato recuperato e affidato alle cure dei sanitari. Ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini del caso: non si esclude il gesto volontario.